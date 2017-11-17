Прокачка транзитной нефти по BTC увеличилась на 42% в этом году

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 35 584,5 тыс. тонн нефти, что на 4% ниже соответствующего показателя за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,8% общего объема транспортируемой нефти.

За январь-октябрь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 28 049,3 тыс. тонн нефти или на 1,6% меньше, чем в прошлом году. За этот период по BTC прокачано 5 351,7 тыс. тонн транзитной нефти, что на 42% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

В роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).