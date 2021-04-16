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Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 23%

Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 23% За 3 месяца объем транспортировок нефти сократился на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
Энергетика
16 апреля 2021 г. 13:06
Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 23%

В январе-марте по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 8 млн 950,7 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 76,8% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

За 3 месяца объем транспортировок нефти сократился на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

За январь-март по BTC было транспортировано 6 млн 877,5 тыс. тонн нефти, что на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 858,3 тыс. тонн (на 22,7% меньше).

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Версия на английском языке Transit oil transportation via BTC slides about 23%
Версия на азербайджанском языке BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 23 %-dək azalıb

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