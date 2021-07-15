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Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 21%

Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 21% В январе-июне по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 17 млн 458,1 тыс. тонн нефти.
Энергетика
15 июля 2021 г. 12:12
Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 21%

В январе-июне по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 17 млн 458,1 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 74,9% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

За отчетный период объем транспортировок нефти сократился на 4,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

За январь-июнь по BTC было транспортировано 13 млн 072,3 тыс. тонн нефти, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 1 649,8 тыс. тонн (на 21,4% меньше).

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Версия на азербайджанском языке BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 21 %-dək azalıb

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