Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 21%

В январе-июле этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 20 млн 366,1 тыс. тонн нефти.

В январе-июле этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 20 млн 366,1 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, объем транспортировок нефти сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

74,9% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

За январь-июль по BTC было транспортировано 15 млн 244,4 тыс. тонн нефти, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 1 млн 918,1 тыс. тонн, что на 20,7% меньше показателя годом ранее.