Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 20%

В январе-августе этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 23,331 млн тонн нефти.

В январе-августе этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 23,331 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, объем транспортировки нефти сократился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 8 месяцев 74,7% пришлось на транспортировку нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). В отчетном периоде по BTC было поставлено 17,435 млн тонн нефти, что в сравнении в тем же периодом прошлого года на 8,6% меньше.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 2,214 млн тонн, что на 19,9% меньше показателя годом ранее.