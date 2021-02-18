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Прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 50%

Прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 50% На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 45,3% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам
Энергетика
18 февраля 2021 г. 12:45
Прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 50%

В январе этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 3 549,3 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 45,3% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 1 607,1 млн кубометров газа, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 50 % artıb

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