Прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 50%

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 45,3% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам

В январе этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 3 549,3 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 45,3% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 1 607,1 млн кубометров газа, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года.