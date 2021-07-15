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Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 43%

Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 43% В январе-июне этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 17 070,4 млн кубометров газа.
Энергетика
15 июля 2021 г. 11:41
Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 43%

В январе-июне этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 17 070,4 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам, 49% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод).

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 8 368,5 млн кубометров газа, что на 43,5% больше аналогичного периода прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 43 % artıb

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