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Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 41%

Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 41% В январе-июле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 19 млрд 809,5 млн кубометров газа.
Энергетика
18 августа 2021 г. 13:41
Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 41%

В январе-июле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 19 млрд 809,5 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 11,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам, 49,3% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод).

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 9 млрд 775,2 млн кубометров газа, что на 40,8% больше аналогичного периода прошлого года.

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Версия на английском языке Gas pumping via Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline up by 41%
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 41 % artıb

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