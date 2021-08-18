Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 41%

В январе-июле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 19 млрд 809,5 млн кубометров газа.

В январе-июле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 19 млрд 809,5 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 11,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам, 49,3% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод).

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 9 млрд 775,2 млн кубометров газа, что на 40,8% больше аналогичного периода прошлого года.