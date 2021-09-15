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Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 40%

Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 40% В январе-июле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 22,635 млрд кубометров газа.
Энергетика
15 сентября 2021 г. 11:34
Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 40%

В январе-июле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 22,635 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 14,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам, 49,5% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод).

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 11,194 млрд кубометров газа, что на 40,5% больше аналогичного периода прошлого года.

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Версия на английском языке Gas pumping via Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline up 40%
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 40% artıb

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