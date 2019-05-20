Прокачка газа по Южно-Кавказскому газопроводу возросла на 42%

В январе-апреле 2019 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 9 881,2 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в транспортировке по магистральным газопроводам по сравнению с соответствующим периодом 2018 года наблюдался рост на 21,8%.

На Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) пришлось 34,4% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам. По данному трубопроводу транспортировано 3 397,8 млн кубометров газа, что на 42% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого с месторождения "Шахдениз" в Грузию и Турцию.