Прокачка газа по Южно-Кавказскому газопроводу возросла на 27%

В январе-марте 2019 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 7 783,5 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 16,8% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) приходится 33,5% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

По данному трубопроводу транспортировано 2 605,4 млн кубометров газа, что на 27,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого с месторождения "Шахдениз" в Грузию и Турцию.