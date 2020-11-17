Прокачка газа по магистральным газопроводам возросла на 7%

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 41,7% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам

В январе-октябре 2020 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 23,61 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 41,7% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 9,85 млрд кубометров газа, что на 17,6% больше аналогичного периода прошлого года.