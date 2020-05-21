Прокачка газа по магистральным газопроводам возросла на 13%

В январе-апреле 2020 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 11,177 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 13,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 35,5% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 3,969 млрд кубометров газа, что на 16,8% больше аналогичного периода прошлого года.