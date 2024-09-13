Прокачка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 2%

16:35

Прокачка газа по магистральным газопроводам Азербайджана в январе-августе текущего года составила 26 млрд 476,3 млн кубометров газа, что на 2,3% ниже показателя 8 месяцев прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

При этом на долю Южно-Кавказского трубопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) пришлось 56,2% всей транспортировки газа.

В январе-августе текущего года по этому трубопроводу прокачано 14 млрд 875,8 млн кубометров газа, что на 2% больше по сравнению с показателями восьми месяцев 2023 года.