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Прокачка газа через Южно-Кавказский трубопровод выросла на 7%

Прокачка газа через Южно-Кавказский трубопровод выросла на 7% Эксплуатационные расходы Южно-Кавказского трубопровода в первом полугодии этого года составили около 39 миллионов долларов США.
Энергетика
3 августа 2023 г. 16:51
Прокачка газа через Южно-Кавказский трубопровод выросла на 7%

Эксплуатационные расходы Южно-Кавказского трубопровода в первом полугодии этого года составили около 39 миллионов долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной оператором блока BP-Azerbaijan от имени операторов о бизнесе по итогам первого полугодия этого года.

Это на 10 миллионов долларов США, или на 34,5% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

В первом квартале этого года капитальные затраты на строительство трубопровода составили 3 миллиона долларов, что на 1 миллион долларов, или 50%, больше, чем в первой половине 2022 года.

Средне-суточный объем поставок на экспорт через трубопровод в первой половине года составил 60,7 миллиона кубометров, что на 3,8 миллиона кубометров, или на 6,7% больше, чем в первой половине 2022 года.

Отметим, что Южно-Кавказский трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и доставляет газ "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

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Версия на английском языке Daily average export throughput of SCP up nearly 7%
Версия на азербайджанском языке Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə ixrac 7 %-dək artıb

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