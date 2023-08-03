Прокачка газа через Южно-Кавказский трубопровод выросла на 7%

Эксплуатационные расходы Южно-Кавказского трубопровода в первом полугодии этого года составили около 39 миллионов долларов США.

Эксплуатационные расходы Южно-Кавказского трубопровода в первом полугодии этого года составили около 39 миллионов долларов США.

Как сообщает Report , об этом говорится в информации, распространенной оператором блока BP-Azerbaijan от имени операторов о бизнесе по итогам первого полугодия этого года.

Это на 10 миллионов долларов США, или на 34,5% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

В первом квартале этого года капитальные затраты на строительство трубопровода составили 3 миллиона долларов, что на 1 миллион долларов, или 50%, больше, чем в первой половине 2022 года.

Средне-суточный объем поставок на экспорт через трубопровод в первой половине года составил 60,7 миллиона кубометров, что на 3,8 миллиона кубометров, или на 6,7% больше, чем в первой половине 2022 года.

Отметим, что Южно-Кавказский трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и доставляет газ "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.