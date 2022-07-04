Пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

Делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым посетила Казахстан для участия в 18-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, которое состоится 5 июля в г

Делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым посетила Казахстан для участия в 18-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, которое состоится 5 июля в городе Нур-Султан.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В рамках заседания планируется рассмотрение работы, проделанной в период после 17-го заседания Межправительственной комиссии, обсуждение сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, промышленной и информационно-коммуникационной сферах, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и других сферах.

Сопредседателями Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном являются с азербайджанской стороны министр энергетики Пярвиз Шахбазов, с казахстанской - заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахит Султанов.