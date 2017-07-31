Пройдет экстренное заседание ОПЕК

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Представители участников соглашения ОПЕК (как входящих в Картель, так и нет) встретятся на экстренном заседании 7-8 августа в Абу-Даби.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении ОПЕК. В нем отмечается, что заседание возглавят представители Кувейта и России.

Основным объектом обсуждений станет вопрос о неполном выполнении обязательств странами-членами организации.

Еще не все приглашенные страны подтвердили свое участие в заседании 7-8 августа. Представители Алжира и Венесуэлы, входящих в Мониторинговый комитет, отслеживающий ход выполнения соглашения ОПЕК, скорее всего, будут отсутствовать.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), эти две страны в среднем выполняют свои обязательства на 70% и 39% соответственно. Другими проблемными странами являются Ирак, в июне выполнявший свои обязательства всего на 29%, и ОАЭ (60%).

По данным МЭА, совокупный объем обязательств по ограничению объема добычи выполнялся в июне лишь на 78%. В мае этот показатель составлял 95%.