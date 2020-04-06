​Производство ветровой и солнечной энергии увеличилось в прошлом году

В прошлом году производство ветровой и солнечной электроэнергии в мире выросло на 15% и составило 8% глобального спроса.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Global Electricity Review 2020 международной консалтинговой климатической компании Ember.

Согласно отчету, спрос на традиционные источники энергии снизился. В качестве основных причин этого организация указала рост интереса к более дешевой ветровой и солнечной видам электроэнергии, Парижское климатическое соглашение и экономические факторы.

За отчетный период мировое производство традиционной энергии из угля снизилось на 3%, в результате чего эмиссия углерода (CO2) сократилась на 2%.