​Производство ветровой энергии в Азербайджане возросло втрое

В январе-августе этого года в Азербайджане в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром произведено продукции и оказано услуг на 1 312,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост составил 3,3%.

Производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 8,5% - до 220 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 16 403,1 млн кВт/часов, что на 5,7% превышает прошлогодний показатель.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 10,3% - до 1 188,4 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 7,2% - до 14 530,8 млн кВт/часов.

За 8 месяцев выработано 78,2 млн кВт/часов ветровой энергии, что в 3,2 раза больше показателя за январь-август 2018 года.

За этот период выработка солнечной энергии в стране увеличилась на 8% и составила 29,8 млн кВт/час.