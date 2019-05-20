​Производство ветровой энергии в Азербайджане возросло в 7,5 раза

В январе-апреле этого года в Азербайджане в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром произведено продукции и оказано услуг на 711,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост составил 2,1%.

Производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 9,4% - до 101,6 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 8 197,3 млн кВт/часов, что на 4,4% превышает прошлогодний показатель.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 16,4% - до 434,5 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 5,9% - до 7 435,2 млн кВт/часов.

За 4 месяца выработано 40,5 млн кВт/часов ветровой энергии, что в 7,5 раза больше показателя за январь-апрель 2018 года.

За этот период выработка солнечной энергии в стране сократилась на 33,6% и составила 7,5 млн кВт/час.