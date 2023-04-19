О нас

Производство товарного газа в Казахстане увеличится на 4 млрд кубометров в год

Производство товарного газа в Казахстане увеличится на 4 млрд кубометров в год Мощность Шымкентского нефтеперерабатывающего завода будет увеличена до 12 млн тонн в год.
Энергетика
19 апреля 2023 г. 09:17
Производство товарного газа в Казахстане увеличится на 4 млрд кубометров в год

Мощность Шымкентского нефтеперерабатывающего завода будет увеличена до 12 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

"Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьем планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь", - пояснил премьер.

Он добавил, что в текущем году будет начато строительство нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров.

"В целом в газовой сфере приняты законодательные нормы, которые позволят получить дополнительно до 4 млрд кубометров товарного газа в год", - отметил Смаилов.

Глава правительства также напомнил, что в сфере нефтегазохимии реализуется проект по производству бутадиена и его производных мощностью 319 тыс. тонн в год.

"Ведется проектирование комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составит 8,7 млрд долларов", - резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Commercial gas production in Kazakhstan to increase by 4 bcm per year

Экслюзивные новости

Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi