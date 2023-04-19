Производство товарного газа в Казахстане увеличится на 4 млрд кубометров в год

Мощность Шымкентского нефтеперерабатывающего завода будет увеличена до 12 млн тонн в год.

Мощность Шымкентского нефтеперерабатывающего завода будет увеличена до 12 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

"Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьем планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь", - пояснил премьер.

Он добавил, что в текущем году будет начато строительство нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров.

"В целом в газовой сфере приняты законодательные нормы, которые позволят получить дополнительно до 4 млрд кубометров товарного газа в год", - отметил Смаилов.

Глава правительства также напомнил, что в сфере нефтегазохимии реализуется проект по производству бутадиена и его производных мощностью 319 тыс. тонн в год.

"Ведется проектирование комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составит 8,7 млрд долларов", - резюмировал он.