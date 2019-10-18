​Производство товарного газа в Азербайджане возросло на 29%

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане добыто 28 216,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них объем добычи товарной сырой нефти составил 28 147,4 тыс. тонн.

Добыча нефти сократилась на 2,7% в годовом сравнении, товарной нефти - 2,8%.

За отчетный период в стране добыто 25 981,7 млн кубометров природного газа, что на 16,8% выше прошлогоднего показателя.

На долю товарного газа пришлось 17 892,6 млн кубометров добычи, что на 29,3% больше аналогичного показателя за прошлый год.