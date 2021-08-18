Производство солнечной энергии в ЕС летом достигло рекордного значения

В семи странах ЕС доля выработанной электроэнергии, приходящаяся на солнечные батареи, в июне-июле превысила 10%

Доля солнечной электроэнергии от общего объема электричества, выработанного странами Европейского союза, в июне-июле 2021 года достигла 10%, что является историческим максимумом.

Как передает Report, об этом сообщил аналитический центр в области энергетики Ember.

"Новый анализ, проведенный энергетическим аналитическим центром Ember показал, что, впервые солнечные панели выработали десятую часть электричества в 27 странах Европейского союза в пиковые месяцы этого года июнь и июль", — говорится в сообщении аналитического центра.

Кроме того, в семи странах ЕС доля выработанной электроэнергии, приходящаяся на солнечные батареи, в июне-июле превысила 10%. В список входят Нидерланды (17%), Германия (17%), Испания (16%), Греция (13%) и Италия (13%). В восьми странах ЕС были установлены рекорды по выработке солнечной энергии.

Венгрия увеличила долю солнечной энергии в четыре раза с июня-июля 2018 года, в то время как Нидерланды и Испания удвоили свою долю. Эстония и Польша достигли 10% и 5% доли солнечной электроэнергии соответственно с почти нулевого уровня в 2018 году.

"В Европе было рекордное лето для солнечной энергетики, но она еще не реализовала весь свой потенциал. Стоимость солнечной энергии упала за последнее десятилетие, и мы видим признаки европейской "солнечной революции"… Однако предстоит пройти долгий путь, прежде чем солнце будет давать больше энергии, чем ископаемое топливо, даже в разгар лета в Европе", — приводятся слова аналитика Ember Чарльза Мура (Charles Moore).

При этом солнечные батареи по-прежнему производят меньше электроэнергии, чем угольные электростанции в Европе, даже в разгар летнего пика. Согласно оценкам аналитического центра, ежегодный прирост производства солнечной энергии должен удвоиться, чтобы достичь целей ЕС по выбросам на 2030 год.