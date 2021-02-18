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Производство солнечной энергии в Азербайджане сократилось на 9%

Производство солнечной энергии в Азербайджане сократилось на 9% За прошедший месяц в Азербайджане произведено 2 225,4 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1,8% больше показателей января 2020 года
Энергетика
18 февраля 2021 г. 11:43
Производство солнечной энергии в Азербайджане сократилось на 9%

В январе этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказаны услуги на сумму 191,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 1,3%.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов, увеличился на 2,2% и составил 23,8 млн манатов.

За прошедший месяц в Азербайджане произведено 2 225,4 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1,8% больше показателей января 2020 года. Из них 75,0 млн кВт/ч выработано ГЭС, что на 17,4% больше показателей января 2020 года.

На ТЭС пришлось 2 068,3 млн кВт/ч (+ 1%), ВЭС - 9 млн кВт/ч (+25%), СЭС - 2 млн кВт/ч (- 9,1%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 9 %-dən çox azalıb

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