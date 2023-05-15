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Производство солнечной электроэнергии в Азербайджане выросло на 6%

Производство солнечной электроэнергии в Азербайджане выросло на 6% В январе-апреле этого года производство электроэнергии на солнечных электростанциях в Азербайджане выросло на 1,1 млн кВт/ч или на 6,1% и составило 19,1 млн кВт/ч.
Энергетика
15 мая 2023 г. 15:16
Производство солнечной электроэнергии в Азербайджане выросло на 6%

В январе-апреле этого года производство электроэнергии на солнечных электростанциях в Азербайджане выросло на 1,1 млн кВт/ч или на 6,1% и составило 19,1 млн кВт/ч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Министерства энергетики.

Объем электроэнергии, произведенной на ветряных электростанциях, за указанный период снизился на 10,8 млн кВтч или на 33,54% и составил 21,4 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов увеличился на 7,5 млн кВт/ч или на 9,87% и составил 83,5 млн кВт/ч.

Производство электроэнергии за отчетный период на тепловых электростанциях увеличилось на 644,8 млн кВтч или на 7,48% по сравнению с январем-апрелем 2022 года, составив 9 млрд 266,1 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях сократилось на 30,6 млн кВт/ч или на 6,21% - до 462 млн кВт/ч, по другим источникам - на 2,2 млн кВт/ч или на 1,74% - до 124 млн кВт/ч.

Отметим, что за 4 месяца производство электроэнергии по республике составило 9 млрд 852,1 млн кВт/ч, увеличившись на 6,5% или на 600,3 млн. кВт/ч по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda günəş elektrik enerjisinin istehsalı 6 % artıb

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