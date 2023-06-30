Производство нефтяного кокса на заводе SOCAR в Турции увеличилось более чем на 17%

В апреле текущего года нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, произвел 79 тыс. 249 тонн нефтяного кокса.

В апреле текущего года нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, произвел 79 тыс. 249 тонн нефтяного кокса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Согласно данным, это на 11 тыс. 826 тонн или 17,5% больше, чем в апреле 2022 года.

В целом, в апреле 2023 года на нефтеперерабатывающих заводах Турции было произведено 165 тыс. 955 тонн нефтяного кокса, что на 46 тыс. 888 тонн или 39,4% больше, чем в апреле 2022 года.