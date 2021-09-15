О нас
Report Georgia
Аудио новости

Производство нефтепродуктов в Азербайджане выросло на 9%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане выросло на 9% В январе-августе этого года в Азербайджане произведено нефтепродуктов на сумму 2 млрд 881,7 млн манатов.
Энергетика
15 сентября 2021 г. 10:41
Производство нефтепродуктов в Азербайджане выросло на 9%

В январе-августе этого года в Азербайджане произведено нефтепродуктов на сумму 2 млрд 881,7 млн манатов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 8,7% больше, сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период в стране произведено 804,3 тыс. тонн автомобильного бензина, 1 млн 679,8 тыс. тонн дизельного топлива, 35,7 тыс. тонн смазочных масел, 237,2 тыс. тонн нефтяного битума.

За последний год производство автомобильного бензина сократилось на 2,5%, дизельного топлива увеличилось на 12,5%, производство смазочных материалов - на 66,8%, нефтяного битума - на 7,4%.

За 8 месяцев года в стране произведено 279,7 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 336 тыс. тонн керосина, 31,1 тыс. тонн мазута, 176,1 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии выросло на 72,8%, нефтяного кокса - на 21,3%, керосина сократилось на 0,2%, мазута - на 26,3%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan increases manufacture of oil products
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı 9% artıb

Другие новости из категории

Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 40%
Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 40%
15 сентября 2021 г. 11:34
Стоимость азербайджанской нефти превысила 74 доллара
Стоимость азербайджанской нефти превысила 74 доллара
15 сентября 2021 г. 11:29
Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 20%
Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 20%
15 сентября 2021 г. 11:19
Азербайджан сократил производство метанола на 40%
Азербайджан сократил производство метанола на 40%
15 сентября 2021 г. 10:25
SOCAR объяснил причину повышения цен на топливо
SOCAR объяснил причину повышения цен на топливо
15 сентября 2021 г. 09:58
Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд
Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд
14 сентября 2021 г. 23:47
С завтрашнего дня в Азербайджане повышаются цены на бензин
С завтрашнего дня в Азербайджане повышаются цены на бензин
14 сентября 2021 г. 22:23
Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 15%
Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 15%
14 сентября 2021 г. 18:21
SOCAR Trading предложил Кот-д'Ивуару создать инфраструктуру СПГ
SOCAR Trading предложил Кот-д'Ивуару создать инфраструктуру СПГ
14 сентября 2021 г. 17:51
SOCAR: Добыча на Достлуг может начаться через несколько лет
SOCAR: Добыча на "Достлуг" может начаться через несколько лет
14 сентября 2021 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi