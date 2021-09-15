Производство нефтепродуктов в Азербайджане выросло на 9%

В январе-августе этого года в Азербайджане произведено нефтепродуктов на сумму 2 млрд 881,7 млн манатов.

В январе-августе этого года в Азербайджане произведено нефтепродуктов на сумму 2 млрд 881,7 млн манатов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 8,7% больше, сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период в стране произведено 804,3 тыс. тонн автомобильного бензина, 1 млн 679,8 тыс. тонн дизельного топлива, 35,7 тыс. тонн смазочных масел, 237,2 тыс. тонн нефтяного битума.

За последний год производство автомобильного бензина сократилось на 2,5%, дизельного топлива увеличилось на 12,5%, производство смазочных материалов - на 66,8%, нефтяного битума - на 7,4%.

За 8 месяцев года в стране произведено 279,7 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 336 тыс. тонн керосина, 31,1 тыс. тонн мазута, 176,1 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии выросло на 72,8%, нефтяного кокса - на 21,3%, керосина сократилось на 0,2%, мазута - на 26,3%.