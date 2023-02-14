Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 7,7 %

В январе 2023 года в Азербайджане было произведено 2 млрд 755,9 млн кВт/ч электроэнергии, что 195,9 млн кВт/ч или на 7,7% больше, чем год назад.

В январе 2023 года в Азербайджане было произведено 2 млрд 755,9 млн кВт/ч электроэнергии, что 195,9 млн кВт/ч или на 7,7% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В январе 2023 года на тепловых электростанциях было произведено 2 млрд 664,7 млн кВт/ч (рост на 210,1 млн кВт/ч), гидроэлектростанциях - 13,5 млн кВт/ч (спад на 67,2 млн кВт/ч), ветровых электростанциях - 0,78 млн кВт/ч, солнечных электростанциях - 3,93 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов – 19,35 млн кВт/ч.

В указанном периоде 2 млрд 523,5 млн кВт/ч произведенной электроэнергии пришлось на долю ОАО "Азерэнержи", 203,5 млн кВт/ч - независимых электростанций, 28,85 млн кВт/ч - Государственной службы энергетики Нахчыванской АР, а 4 тыс. кВт/ч - ветровых электростанций "Азеришыг".