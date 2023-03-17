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Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 6%

Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 6% В январе-феврале этого года в Азербайджане тепловыми электростанциями (ТЭС) было выработано 4 998,8 млн кВт/ч электроэнергии, из возобновляемых источников электроэнергии, включая воду, - 178,1 млн кВт/ч.
Энергетика
17 марта 2023 г. 10:10
Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 6%

В январе-феврале этого года в Азербайджане тепловыми электростанциями (ТЭС) выработано 4 998,8 млн кВт/ч электроэнергии, из возобновляемых источников электроэнергии, включая воду, - 178,1 млн кВт/ч.

Как передает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов сообщил в Twitter.

"По оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии в стране увеличилось на 5,8% и составило 5 176,9 млн кВт/ч. Экспорт электроэнергии составил 840 млн кВт/ч, а импорт - 21 млн кВт/ч", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's electricity production up by 6%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 6 % artıb

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