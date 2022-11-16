О нас

Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8%

Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8% За январь-октябрь текущего года производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Энергетика
16 ноября 2022 г. 10:33
Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8%

За январь-октябрь текущего года производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Производство электроэнергии, по оперативным данным за 10 месяцев этого года, составило 23 млрд 748,6 млн кВтч.

За указанный период экспорт составил 2 млрд 101,2 млн кВтч, а импорт - 115,7 млн кВтч.

П. Шахбазов отметил, что с января по октябрь из возобновляемых источников, включая воду, было произведено 1 млрд 755,2 млн кВтч электроэнергии, что на 357,9 млн кВтч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Electricity production in Azerbaijan increases by 3.8%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 3,8 % artıb

Экслюзивные новости

Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi