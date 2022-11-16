Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8%

За январь-октябрь текущего года производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

За январь-октябрь текущего года производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Производство электроэнергии, по оперативным данным за 10 месяцев этого года, составило 23 млрд 748,6 млн кВтч.

За указанный период экспорт составил 2 млрд 101,2 млн кВтч, а импорт - 115,7 млн кВтч.

П. Шахбазов отметил, что с января по октябрь из возобновляемых источников, включая воду, было произведено 1 млрд 755,2 млн кВтч электроэнергии, что на 357,9 млн кВтч больше, чем за аналогичный период прошлого года.