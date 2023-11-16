Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 1%

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане произведено 24 032,8 млн кВт/ч электроэнергии.

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане произведено 24 032,8 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "Х".

По его словам, это на 278,5 млн кВт/ч или на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период на ТЭС было выработано 22 213,8 млн кВт/ч, а из возобновляемых источников, включая воду - 1 819 млн кВт/ч электроэнергии.

Кроме того, министр отметил, что за 10 месяцев Азербайджан экспортировал 2 357,1 млн кВт/ч, а импортировал 190,1 млн кВт/ч электроэнергии.