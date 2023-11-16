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Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 1%

Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 1% В январе-октябре 2023 года в Азербайджане произведено 24 032,8 млн кВт/ч электроэнергии.
Энергетика
16 ноября 2023 г. 11:02
Производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 1%

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане произведено 24 032,8 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "Х".

По его словам, это на 278,5 млн кВт/ч или на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период на ТЭС было выработано 22 213,8 млн кВт/ч, а из возобновляемых источников, включая воду - 1 819 млн кВт/ч электроэнергии.

Кроме того, министр отметил, что за 10 месяцев Азербайджан экспортировал 2 357,1 млн кВт/ч, а импортировал 190,1 млн кВт/ч электроэнергии.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases electricity production by 1% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı 1 % artıb

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