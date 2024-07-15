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Производство электроэнергии в Азербайджане в июне выросло на 15% 

Производство электроэнергии в Азербайджане в июне выросло на 15%  В январе-июне этого года в Азербайджане произведено 13 млрд 557,4 млн кВт/ч электроэнергии.
Энергетика
15 июля 2024 г. 12:29
Производство электроэнергии в Азербайджане в июне выросло на 15% 

В январе-июне этого года в Азербайджане произведено 13 млрд 557,4 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго, это на 350,50 млн кВт/ч или 2,52% меньше, чем за тот же период 2023 года.

В июне в стране произведено 2 млрд 326 млн кВт/ч электроэнергии, что на 304,6 млн кВт/ч или 15,1% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в январе-июне 2023 года производство электроэнергии по республике составило 13 млрд 907,9 млн кВт/ч, а в июне - 2 млрд 021,4 млн кВт/ч.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees rise in monthly electricity production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iyunda elektrik enerjisi istehsalı 15 % artıb

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