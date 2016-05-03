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    ​Производство электроэнергии в Азербайджане в апреле сократилось на 11%

    За январь-апрель сокращение превысило 7%

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года в энергосистеме страны было выработано около 1,7 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", производство электроэнергии в годовом исчислении сократилось на 0,2 млрд. кВт/час или 10,53%.

    В январе-апреле этого года в энергосистеме страны было выработано около 7,6 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 0,6 млрд. кВт/час или 7,32% меньше аналогичного показателя прошлого года.

    Наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

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