​Производство электроэнергии в Азербайджане в апреле сократилось на 11%

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года в энергосистеме страны было выработано около 1,7 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", производство электроэнергии в годовом исчислении сократилось на 0,2 млрд. кВт/час или 10,53%.

В январе-апреле этого года в энергосистеме страны было выработано около 7,6 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 0,6 млрд. кВт/час или 7,32% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.