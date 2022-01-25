Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 8%

В 2021 году в Азербайджане было произведено 27 856 млн кВт/ч электроэнергии, что на 7,9% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году в Азербайджане было произведено 27 856 млн кВт/ч электроэнергии, что на 7,9% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно информации, в декабре прошлого года производство электроэнергии составило 2 591,2 млн кВт/ч, что на 8,4% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

В 2021 году 25 104,1 млн кВт/ч или около 90% произведенной электроэнергии пришлось на долю ОАО "Азерэнержи", 2 300,9 млн кВт/ч - независимых электростанций, 451 млн кВт/ч - Государственной службы энергетики Нахчыванской АР.

В прошлом году на тепловых электростанциях было произведено 26 238,8 млн кВт/ч, гидроэлектростанциях - 1 277,3 млн кВт/ч, ветровых электростанциях - 91,5 млн кВт/ч, солнечных электростанциях - 55,2 млн кВт/ч, а также на принадлежащем Министерству экономики заводе по сжиганию твердых бытовых отходов ОАО "Темиз Шехер" - 193,2 млн кВт/ч энергии.