Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось более чем на 5%

В январе-мае текущего года производство электроэнергии в Азербайджане составило 11 млрд 886,5 млн кВтч.

В январе-мае текущего года производство электроэнергии в Азербайджане составило 11 млрд 886,5 млн кВтч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики за 5 месяцев 2023 года.

Согласно данным, производство электроэнергии в стране увеличилось на 629,3 млн кВт/ч, то есть на 5,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

В мае текущего года производство электроэнергии в республике составило 2 млрд 034,3 млн кВтч. Это на 28,9 млн кВтч или на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.