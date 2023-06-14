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Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось более чем на 5%

Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось более чем на 5% В январе-мае текущего года производство электроэнергии в Азербайджане составило 11 млрд 886,5 млн кВтч.
Энергетика
14 июня 2023 г. 14:55
Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось более чем на 5%

В январе-мае текущего года производство электроэнергии в Азербайджане составило 11 млрд 886,5 млн кВтч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики за 5 месяцев 2023 года.

Согласно данным, производство электроэнергии в стране увеличилось на 629,3 млн кВт/ч, то есть на 5,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

В мае текущего года производство электроэнергии в республике составило 2 млрд 034,3 млн кВтч. Это на 28,9 млн кВтч или на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts over 5% growth in electricity production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 5 %-dən çox artıb

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