Производство электроэнергии в Азербайджане сократилось на 4% в прошлом году

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане выработано 21,8 млрд кВт/ч электроэнергии, из которых 20,2 млрд кВт/ч пришлось на долю тепловых электростанций, а 1,6 млрд кВт/ч – гидроэлектростанций. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхъя Бабанлы.

Производство электроэнергии в прошлом году на 0,9 млрд кВт/ч или 3,97% уступает аналогичному показателю 2016 года.

По словам Бабанлы, в прошлом году компания обеспечила абонентов электроэнергией в соответствии с их потребностями.

Он также прокомментировал вопрос о низких показателях выработки энергии на ГЭЦ: "Малая производительность гидроэлектростанций связана с низким уровнем осадков в стране в прошлом году".

В то же время продолжены работы по повышению эффективности передачи электроэнергии в рамках Плана мероприятий Стратегической дорожной карты относительно развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане, добавил Я.Бабанлы.

Напомним, что, согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в рамках реализации стратегических дорожных карт за первые шесть месяцев "Азерэнержи" с показателем в 75% стал лидером среди госучреждений.