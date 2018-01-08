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    Производство электроэнергии в Азербайджане сократилось на 4% в прошлом году

    Азерэнержи: Малая производительность гидроэлектростанций связана с низким уровнем осадков в стране в прошлом году© Report/ Firi Salim

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане выработано 21,8 млрд кВт/ч электроэнергии, из которых 20,2 млрд кВт/ч пришлось на долю тепловых электростанций, а 1,6 млрд кВт/ч – гидроэлектростанций. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхъя Бабанлы.

    Производство электроэнергии в прошлом году на 0,9 млрд кВт/ч или 3,97% уступает аналогичному показателю 2016 года.

    По словам Бабанлы, в прошлом году компания обеспечила абонентов электроэнергией в соответствии с их потребностями.

    Он также прокомментировал вопрос о низких показателях выработки энергии на ГЭЦ: "Малая производительность гидроэлектростанций связана с низким уровнем осадков в стране в прошлом году".

    В то же время продолжены работы по повышению эффективности передачи электроэнергии в рамках Плана мероприятий Стратегической дорожной карты относительно развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане, добавил Я.Бабанлы.

    Напомним, что, согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в рамках реализации стратегических дорожных карт за первые шесть месяцев "Азерэнержи" с показателем в 75% стал лидером среди госучреждений. 

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