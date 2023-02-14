Производство электроэнергии на ТЭС Азербайджана выросло на 9%

В январе этого года выработка электроэнергии на тепловых станциях (ТЭС) Азербайджана увеличившись на 210,1 млн кВт/ч, или на 8,56%, составила 2 млрд 664,7 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - уменьшившись на 13,5 млн кВт/ч, или на 24,95%, составила

В январе этого года выработка электроэнергии на тепловых станциях (ТЭС) Азербайджана увеличившись на 210,1 млн кВт/ч, или на 8,56%, составила 2 млрд 664,7 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - уменьшившись на 13,5 млн кВт/ч, или на 24,95%, составила 67,2 млн кВт/ч.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

За этот период выработка электроэнергии по другим источникам (ветряная электростанция – ВЭС, солнечная электростанция – СЭС и завод по сжиганию твердых бытовых отходов - ЗСТБО) составила 24,06 млн кВт/ч, что на 0,64 млн кВт/ч, или на 2,59% больше по сравнению с соответствующим периодом.

За месяц на ВЭС было произведено 0,78 млн кВт/ч электроэнергии (меньше на 88,36%), на СЭС - 3,93 млн кВт/ч (больше на 19,09%), а на ЗСТБО - 19,35 млн кВт/ч (больше на 31,63%).

За январь текущего года производство электроэнергии по республике увеличилось на 195,9 млн кВт/ч, или на 7,7%, до 2 млрд 755,9 млн кВт/ч, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.