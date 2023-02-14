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Производство электроэнергии на ТЭС Азербайджана выросло на 9%

Производство электроэнергии на ТЭС Азербайджана выросло на 9% В январе этого года выработка электроэнергии на тепловых станциях (ТЭС) Азербайджана увеличившись на 210,1 млн кВт/ч, или на 8,56%, составила 2 млрд 664,7 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - уменьшившись на 13,5 млн кВт/ч, или на 24,95%, составила
Энергетика
14 февраля 2023 г. 14:02
Производство электроэнергии на ТЭС Азербайджана выросло на 9%

В январе этого года выработка электроэнергии на тепловых станциях (ТЭС) Азербайджана увеличившись на 210,1 млн кВт/ч, или на 8,56%, составила 2 млрд 664,7 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) - уменьшившись на 13,5 млн кВт/ч, или на 24,95%, составила 67,2 млн кВт/ч.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

За этот период выработка электроэнергии по другим источникам (ветряная электростанция – ВЭС, солнечная электростанция – СЭС и завод по сжиганию твердых бытовых отходов - ЗСТБО) составила 24,06 млн кВт/ч, что на 0,64 млн кВт/ч, или на 2,59% больше по сравнению с соответствующим периодом.

За месяц на ВЭС было произведено 0,78 млн кВт/ч электроэнергии (меньше на 88,36%), на СЭС - 3,93 млн кВт/ч (больше на 19,09%), а на ЗСТБО - 19,35 млн кВт/ч (больше на 31,63%).

За январь текущего года производство электроэнергии по республике увеличилось на 195,9 млн кВт/ч, или на 7,7%, до 2 млрд 755,9 млн кВт/ч, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees about 9% rise in January’s electricity production 
Версия на азербайджанском языке Yanvarda İES-lərdə elektrik enerjisi istehsalı 9 %-dək artıb

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