Производство дизтоплива в Азербайджане возросло

В январе-марте 2019 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 735,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,4% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 302,8 тыс. тонн автобензина, что на 1,6% ниже показателя прошлого года. На 1 апреля запасы готовой продукции (автобензина) составили 79,9 тыс. тонн.

В первом квартале в стране произведено 515,6 тыс. тонн дизтоплива, 154,2 тыс. тонн керосина, 78,8 тыс. тонн бензина для нефтехимии. Производство дизтоплива увеличилось на 5,9%, керосина - 9,8%, бензина для нефтехимии - 36,8%.

За этот период произведено 18 тыс. тонн топочного мазута, 4,9 тыс. тонн смазочных масел, 39,4 тыс. тонн нефтяного битума, 61,2 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство топочного мазута сократилось на 8,6%, смазочных масел – 5,8%, нефтяного битума – 33%, нефтяного кокса - 3,8%.