​Производство дизтоплива в Азербайджане возросло

В январе-феврале 2019 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 461,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,2% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 199,9 тыс. тонн автобензина, что на 4,6% ниже показателя прошлого года. На 1 марта запасы готовой продукции составили 78,4 тыс. тонн автобензина.

За 2 месяца в стране произведено 339,4 тыс. тонн дизтоплива, 53,7 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 103,5 тыс. тонн керосина. Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 43,6%, керосина - 16,7%, дизтоплива - 3,4%.

За этот период произведено 9,7 тыс. тонн топочного мазута, 2,4 тыс. тонн смазочных масел, 24,3 тыс. тонн нефтяного битума, 40 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство топочного мазута сократилось на 21,8%, смазочных масел – 4%, нефтяного битума – 33,2%, нефтяного кокса - 1,2%.