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Производство бензина в Азербайджане сократилось на 28%

Производство бензина в Азербайджане сократилось на 28% Производство автобензина сократилось на 28%, смазочных масел - на 1,7%, нефтяного битума - на 17,8%
Энергетика
16 апреля 2021 г. 12:55
Производство бензина в Азербайджане сократилось на 28%

Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-март текущего года составила 810,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 13% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

За отчетный период произведено 247,4 тыс. тонн автомобильного бензина, 550,5 тыс. тонн дизельного топлива, 15,3 тыс. тонн смазочных масел, 44,9 тыс. тонн нефтяного битума.

Производство автобензина сократилось на 28%, смазочных масел - на 1,7%, нефтяного битума - на 17,8%. Производство смазочных масел увеличилось в 2,3 раза.

За три месяца текущего года в стране произведено 108 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 103,5 тыс. тонн керосина, 8,9 тыс. тонн мазута, 64,9 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии выросло на 64,9%, нефтяного кокса - на 9,3%, керосина сократилось на 29,4%, мазута - на 67,8%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 28% decline in gasoline production 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda benzin istehsalı 28 % azalıb

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