​Производство автобензина в Азербайджане возросло

В январе-мае объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 1,295 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 505,9 тыс. тонн автобензина, что на 1,2% превышает прошлогодний показатель.

За 5 месяцев произведено 930,6 тыс. тонн дизтоплива, 38,5 тыс. тонн топочного мазута, 10,8 тыс. тонн смазочных масел, 99,9 тыс. тонн нефтяного битума. Производство смазочных масел увеличилось на 61,2%, нефтяного битума - 37,2%, топочного мазута - 17,4%, дизтоплива - 5%.

За этот период произведено 131,6 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 219,9 тыс. тонн керосина, 95,2 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство бензина для нефтехимии сократилось на 3,5%, нефтяного кокса - 6,7%, керосина -13,6%.