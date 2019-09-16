​Производство автобензина в Азербайджане увеличилось на 1,4%

В январе-августе 2019 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 2 139,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 818,2 тыс. тонн автобензина, что на 1,4% выше показателя прошлого года. На 1 сентября запасы готовой продукции (автобензина) составили 25,8 тыс. тонн.

В первом полугодии в стране произведено 1 450,2 тыс. тонн дизтоплива, 184,6 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 76,8 тыс. тонн топочного мазута. Производство дизтоплива увеличилось на 6,5%, бензина для нефтехимии - 21,9%, топочного мазута - 50,9%.

За этот период произведено 406,2 тыс. тонн керосина,13,4 тыс. тонн смазочных масел, 163,1 тыс. тонн нефтяного битума, 168,5 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство керосина сократилось на 2,8%, смазочных масел - 84,5%, нефтяного битума - 15,3%, нефтяного кокса - 2,9%.