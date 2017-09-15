Производство автобензина в Азербайджане увеличилось на 7%

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 1 748,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 783,8 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 7% превышает показатель прошлого года.

На 1 сентября запасы готовой продукции составили 11 тыс. тонн автобензина.

За отчетный период в стране произведено 124,5 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 22,8 тыс. тонн смазочных масел, 130,8 тыс. тонн нефтяного битума, 137,2 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 3,8%, смазочных масел – в 3 раза, нефтяного битума – на 16%, нефтяного кокса – 13%.

За 8 месяцев года произведено 1 215,9 тыс. тонн дизтоплива, 392,5 тыс. тонн керосина, 252 тыс. тонн топочного мазута.

Производство дизтоплива сократилось на 18,5%, керосина – 5,9%, топочного мазута – на 39,5%.