​Производство автобензина увеличилось на 2%

В январе-апреле 2020 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 1 млрд 041 млн 700 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 406,1 тыс. тонн автобензина, что на 2,1% выше показателя прошлого года.

За четыре месяца в стране произведено 732,6 тыс. тонн дизтоплива, 29,2 тыс. тонн топочного мазута, 8,7 тыс. тонн смазочных масел, 79,3 тыс. тонн нефтяного битума. Производство нефтяного битума увеличилось на 61,2%, топочного мазута - 13,6%, дизтоплива - 7,4%.

За отчетный период произведено 101,6 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 186,5 тыс. тонн керосина, 76,9 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство бензина для нефтехимии сократилось на 2,5%, керосина - 5,1%, нефтяного кокса - 6%, нефтяного кокса - 2,9%.