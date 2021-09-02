Производителям нефти нужна поддержка для достижения нулевого уровня выбросов

Странам-производителям нефти необходима международная поддержка для диверсификации и уменьшения их зависимости от доходов от нефти, если у мира есть хоть какая-то надежда на достижение нулевого уровня выбросов.

Странам-производителям нефти необходима международная поддержка для диверсификации и уменьшения их зависимости от доходов от нефти, если у мира есть хоть какая-то надежда на достижение нулевого уровня выбросов.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра финансов Ирака и главу Международного энергетического агентства (IEA).

«Чтобы достичь климатических целей и избежать экономического коллапса, такие страны, как Ирак, нуждаются в международной поддержке в переходе к чистой энергии», - считают заместитель премьер-министра и министр финансов Ирака Али Аллави и исполнительный директор IEA Фатих Бирол.

По их словам, если основные нефтяные страны, такие как второй по величине производитель нефти в ОПЕК - Ирак, увидят, что их доходы от нефти резко упадут до того, как их экономика диверсифицируется, уровень бедности возрастет, а средства к существованию будут потеряны.

В своем сенсационном отчете «Чистый ноль к 2050 году» (“Net Zero by 2050”) IEA заявило ранее в этом году, что если будут достигнуты нулевые чистые выбросы, ОПЕК будет удерживать более половины, 52%, значительно сократившихся мировых поставок нефти. Это будет примерно 37% от общего объема мировых поставок нефти в последние годы.

Тем не менее, годовой доход на душу населения от нефти и природного газа в странах-производителях упадет на 75%, что может иметь негативные социальные последствия, заявило IEA.

«Необходимы структурные реформы и новые источники доходов, хотя они вряд ли полностью компенсируют падение доходов от нефти и газа. В то время как традиционные поставки снижаются, опыт нефтегазовой отрасли хорошо сочетается с такими технологиями, как водород, CCUS (процесс улавливания выбросов углекислого газа (CO2)) и морской ветер, которые необходимы для борьбы с выбросами в секторах, сокращение которых, вероятно, будет наиболее сложным », - говорится в отчете.

Аллави и Бирол написали в статье: «Такие страны, как Ирак, не могут перейти на чистую энергию в одиночку. Если они собираются объединить финансовые ресурсы, опыт и политику для преобразования своей экономики справедливым и доступным способом, им потребуется международная поддержка. В противном случае и путь к чистому нулю, и безопасность мировых энергетических рынков будут поставлены под угрозу».