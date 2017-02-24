Производители нефти выполнили обязательство по сокращению добычи на 86%

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Уровень соответствия сокращения производства ОПЕК и стран вне картеля, подписавших соглашение, составляет 86%.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из январского отчета, который предоставлен Совместным техническим комитетом Комиссии по мониторингу за соблюдением соглашения.

Согласно докладу, ОПЕК реализовала свои обязательства по сокращению на 94%, другие страны - на 66%. Напомним, что в Комиссию по мониторингу входят Кувейт, Алжир, Венесуэла, Оман и Россия.

В целом все страны-участники соглашения договорились снизить добычу на 1,76 млн баррелей в день, из этих объемов на страны вне ОПЕК приходится 558 тыс. баррелей в день или 31,8%. В январе производство сокращено на 1,51 млн баррелей в день. Таким образом, обязательство реализовано на 86%.