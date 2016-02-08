​Производители нефти могут начать сокращение добычи

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Процесс роста нефтяных запасов США предположительно замедлится 3-10 февраля и со следующей отчетной недели существует вероятность начала сокращения запасов. Аналитическая группа Report отмечает, что обнародованный 5 февраля показатель числа активных буровых установок за неделю за последнюю 21 неделю сократился уже в 20-й раз, с 498 до 467. Тем самым число активных буровых вышек в период с 29 января по 5 февраля сократилось на 31 единицу или 6,2%.

Отметим, что эти данные еженедельно обнародует американская компания Baker Hughes. В целом, по данным Baker Hughes, число буровых вышек в мире в январе снизилось на 78 единиц и составило 1891. Основная часть сокращения (60 единиц или 8,4%) зафиксирована в США, где количество активных буровых установок на 1 февраля составило 654 единицы. За год в США их число уменьшилось на 1 029 единиц или 61,1%.

Снижение количества вышек происходит из-за ограничения объема инвестиционных вложений в эту сферу вследствие обвала цен на нефть. Несмотря на это, некоторые страны нарастили нефтедобычу. В январе число нефтедобывающих установок в Канаде по сравнению с декабрем выросло на 32 единицы или 20% и достигло 192. Однако в аналогичном периоде 2015 года число установок сократилось примерно на 50%.

Несмотря на негативные изменения и снижение активности нефтяного сектора объем добычи, можно сказать, не снизился. Аналитическая компания Wood Mackenzie отмечает, что по итогам 2015 года нефтедобыча в глобальном масштабе упала на 100 тыс. баррелей в сутки или 0,1%. Тем не менее, падение нефтедобычи зафиксировано впервые с 2009 года.

Аналитическая группа Report считает, что с этой недели на фоне прогнозирования сокращения нефтедобычи и резервов в США цена на нефть марки WTI вновь превысит стоимость Brent и, в целом, будет наблюдаться повышение нефтяных цен. Вероятнее всего, на подорожание нефти положительно повлияет запланированное в феврале заседание с участием стран-производителей нефти. Так, в ходе прошедшей 7 февраля встречи министра нефти Саудовской Аравии с венесуэльским коллегой озвучены заявления о достижении первоначального согласия в направлении сокращения нефтедобычи, после чего появились прогнозы о росте цен на нефть в ближайшие месяцы до 50-55 долларов/баррель.