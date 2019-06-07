Ограничения на импорт иранской нефти сказались на прибыли азиатских нефтеперерабатывающих заводов

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы видят, что их прибыль сокращается из-за потери поставок иранской нефти после того, как в апреле США решили не давать больше отсрочку от санкций в отношении импорта нефти из Ирана.

Как передает Report со ссылкой на сообщения СМИ, маржа нефтеперерабатывающих заводов упала до самого низкого уровня в это время года за последние 16 лет и, как ожидается, будет еще больше ухудшаться, сообщает Press TV.

Снижение прибыли происходит на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия и другие производители на Ближнем Востоке подняли цены на сырую нефть для азиатских и европейских потребителей и снизили их для Соединенных Штатов.

В воскресенье, государственная нефтяная монополия "Saudi Aramco" заявила, что подняла июльскую цену на свой сорт нефти "Light" для азиатских покупателей второй месяц подряд.

Соединенные Штаты обязались ликвидировать весь экспорт иранской сырой нефти и рассчитывают, что Саудовская Аравия и другие ее союзники в Персидском заливе восполнят пробел в поставках.

Хотя аналитики сомневаются в способности США сократить экспорт сырой нефти из Ирана почти до нуля, Саудовская Аравия должна будет довести свою добычу до беспрецедентного уровня, чтобы покрыть потери более чем 2 миллионов баррелей в день поставок из Ирана.

Эксперты по рынкам говорят, что теоретическая ликвидация экспорта иранской сырой нефти сделает мировой рынок более жестким, чем когда-либо после нефтяных шоков 1973/74 и 1979/80 годов, что приведет к росту цен.