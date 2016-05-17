​Производители и трейдеры приготовились к падению цен на нефть

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Нефтедобытчики и торговые компании вкладываются в финансовые инструменты, чтобы застраховаться от возможного падения цен.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, число сделанных ими ставок на удешевление нефти WTI достигло 4,5-летнего максимума.

Энергетические концерны - от EOG Resources до Chesapeake Energy - вкладываются в различные финансовые инструменты - фьючерсы, свопы и опционы "коллар", ставя на удешевление американского бенчмарка WTI. Так они используют благоприятную ценовую конъюнктуру (с середины февраля WTI подорожал более чем на 75%), чтобы застраховать себя от падения котировок. Число сделанных ими ставок на удешевление WTI (открытые короткие позиции) за неделю по 10 мая увеличилось на 3,8%, достигнув максимума с сентября 2011 года, следует из данных Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые приводит Bloomberg.

"Они активизируют усилия по страхованию рисков с первого скачка цен, - объяснил агентству Джон Килдуфф, партнер нью-йоркской инвесткомпании Again Capital LLC. - Нефтедобытчиков влечет в этот сегмент, поскольку все пытаются выжить в условиях спада".

Число ставок на удорожание WTI (чистые длинные позиции) инвестиционных менеджеров упало на 8,6%, до 216,521 тыс. фьючерсов и опционов за отчетную неделю. Показатель снижается вторую неделю подряд после трехнедельного роста.

Пессимистические настроения среди участников нефтяного рынка держатся уже третью неделю подряд - максимальный период с февраля. Этому способствует высокий уровень запасов нефти в США, находящийся у 87-летнего максимума. В числе краткосрочных факторов, ограничивающих добычу и способствующих росту цен, - лесные пожары в Канаде и нападение боевиков на объекты нефтедобывающей инфраструктуры в Нигерии, занимающей первое место по нефтедобыче среди стран Африки.