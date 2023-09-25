Проходит церемония закладки газопровода Ыгдыр-Нахчыван

15:24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган участвуют в церемонии закладки газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Об этом сообщает командированный в Нахчыван сотрудник Report.

Отметим, что 15 декабря 2020 года в Анкаре между Азербайджаном и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 февраля 2022 года, на строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван из государственного бюджета были выделены средства. Данный проект был включен в число приоритетных проектов "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", принятой 5 июня 2023 года.